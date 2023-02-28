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Ковалева Анастасия Петровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ковалева Ксения Карповна

Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ковалева Наталья Карповна

Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ковалев Петр Карпович

Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ковалев Трофим Карпович

Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ковалев Максим Карпович

Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ковалев Гавриил Карпович

Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Карп Герасимович

Смерть
Неизвестно
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