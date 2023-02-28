Ковалева Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ковалева Ксения Карповна
Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ковалева Наталья Карповна
Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ковалев Карп Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно