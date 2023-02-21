Терехов Аким Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Аким Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1953 и 1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терехов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: Жигулина Зинаида Акимовна

Мать ребёнка: Терехова Феня

деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Терехова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Терехова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюша)

Мать ребёнка: Терехова Феня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья

Мать ребёнка: Терехова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Николай

Мать ребёнка: Терехова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Терехова Феня

Смерть
Между 1953 и 1956
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