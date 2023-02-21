Терехов Аким Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1953 и 1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терехов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Жигулина Зинаида Акимовна
Мать ребёнка: Терехова Феня
деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Терехова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Терехова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюша)
Мать ребёнка: Терехова Феня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терехова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья
Мать ребёнка: Терехова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Николай
Мать ребёнка: Терехова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Терехова Феня
Смерть
Между 1953 и 1956