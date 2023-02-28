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Семен Филиппович

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Место рождения

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Филипп Потапович

Мать: не указана

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Гурий Семенович

Мать ребёнка: Акилина Саввична

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Акилина Саввична

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Акилина Саввична

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Никифор Семенович

Мать ребёнка: Акилина Саввична

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Саввична

Место жительства
Неизвестно
Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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