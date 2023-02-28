Семен Филиппович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Филипп Потапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Гурий Семенович
Мать ребёнка: Акилина Саввична
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Акилина Саввична
Рождение ребёнка
1773
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Акилина Саввична
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никифор Семенович
Мать ребёнка: Акилина Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Саввична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно