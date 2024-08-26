Корекова Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корекова Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кореков Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Кореков Иван Егорович

Отец ребёнка: Кореков Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Кореков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Кореков Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Корекова) Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Кореков Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Корекова) Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Кореков Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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