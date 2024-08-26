Корекова Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Кореков Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Кореков Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Корекова) Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Кореков Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Корекова) Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Кореков Егор Андреевич
Смерть
Неизвестно