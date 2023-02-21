Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1854
Муж: Дмитрий Липатов
Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
Платон Исидоров и Михайловский мещанин Федор Федоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Игнат Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Липатов
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Аксинья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Липатов
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Липатов
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 131 МК Клинское 1862
Рождение ребёнка
01.04.1862
Дочь: Макарова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Липатов
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 131 МК Клинское 1862
Смерть
Неизвестно