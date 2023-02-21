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Акулина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Емельянов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1854

Муж: Дмитрий Липатов

Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
Платон Исидоров и Михайловский мещанин Федор Федоров
Рождение ребёнка
1856

Сын: Игнат Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Липатов

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Аксинья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Липатов

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Липатов

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 131 МК Клинское 1862
Рождение ребёнка
01.04.1862

Дочь: Макарова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Липатов

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 131 МК Клинское 1862
Смерть
Неизвестно
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