Чистов Леонид Федорович
Место рождения
Дата рождения22.09.1930
Дата смерти10.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1930
Отец: Белянкин Фёдор Георгиевич
Мать: Чистова Ирина Яковлевна
Бракосочетание
15.02.1951
Сивково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1951
Дочь: Старикова Антонина Леонидовна
Мать ребёнка: Чистова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1954
Мать ребёнка: Чистова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1959
Сын: Чистов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Чистова Валентина Ивановна
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
10.05.2002
Шуя, Шуя, Ивановская область