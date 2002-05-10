Чистов Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистов Леонид Федорович

Чистов Леонид Федорович

avatar

Место рождения

Самылово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.09.1930

Дата смерти

10.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1930

Отец: Белянкин Фёдор Георгиевич

Мать: Чистова Ирина Яковлевна

Самылово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
15.02.1951

Жена: Чистова Валентина Ивановна

Сивково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1951

Дочь: Старикова Антонина Леонидовна

Мать ребёнка: Чистова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1954

Сын: Чистов Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Чистова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Чистов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Чистова Валентина Ивановна

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
10.05.2002
Шуя, Шуя, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close