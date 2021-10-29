Семёнова (Колунина) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1956
Дата смерти29.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1977
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.10.2021
Суерка, Упоровский муниципальный район, Тюменская область