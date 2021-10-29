Семёнова (Колунина) Татьяна Анатольевна 20.08.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнова (Колунина) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1956

Дата смерти

29.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1977

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.10.2021
Суерка, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

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