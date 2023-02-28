Лозовая (Иванова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1975
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Иванова Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.05.1996
Сын: Лозовой Олег Владимирович
Отец ребёнка: Лозовой Владимир Ильич
Рождение ребёнка
07.03.2005
Сын: Лозовой Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Лозовой Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно