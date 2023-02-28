Лозовая (Иванова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовая (Иванова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1975

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова Анна Павловна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1996

Сын: Лозовой Олег Владимирович

Отец ребёнка: Лозовой Владимир Ильич

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.2005

Сын: Лозовой Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Лозовой Владимир Ильич

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозовой Владимир Ильич

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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