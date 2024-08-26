(Картошкина) Ольга Петровна
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения29.06.1900
Дата смерти24.03.1901
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1900
Отец: Картошкин Пётр Прокопьевич
Мать: Параскева Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.06.1900
Восприемники: Егор Никитин Савельев, Ирина Петрова Володина
Смерть
24.03.1901
Причина смерти: скарлатина
Похороны
26.03.1901