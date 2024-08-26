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(Картошкина) Ольга Петровна

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

29.06.1900

Дата смерти

24.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1900

Отец: Картошкин Пётр Прокопьевич

Мать: Параскева Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.06.1900
Восприемники: Егор Никитин Савельев, Ирина Петрова Володина
Смерть
24.03.1901
Причина смерти: скарлатина
Похороны
26.03.1901

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