Фетодова Маргарита Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1964
Дочь: Глазова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Федотов Виктор
Рождение ребёнка
26.12.1969
Дочь: Лаварчук Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Федотов Виктор
Смерть
Неизвестно