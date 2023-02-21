Фетодова Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетодова Маргарита Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1964

Дочь: Глазова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Федотов Виктор

Рождение ребёнка
26.12.1969

Дочь: Лаварчук Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Федотов Виктор

Смерть
Неизвестно
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