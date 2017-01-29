Князькин Юрий Михайлович 08.01.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Князькин Юрий Михайлович

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

08.01.1936

Дата смерти

29.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
КТН, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН
Место жительства
Неизвестно
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Смерть
29.01.2017

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