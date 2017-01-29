Князькин Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.01.1936
Дата смерти29.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
КТН, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.2017