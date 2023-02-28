(Король) Галина
Место рождения
Дата рождения26.03.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1944
Отец: Король Никита
Мать: Король Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филлипов Андрей
Отец ребёнка: Филиппов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко Елена
Отец ребёнка: Филиппов Владимир
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Владимир