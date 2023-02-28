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(Король) Галина

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Место рождения

Снегуровка, Черкаська область

Дата рождения

26.03.1944

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1944

Отец: Король Никита

Мать: Король Дарья

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филлипов Андрей

Отец ребёнка: Филиппов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Елена

Отец ребёнка: Филиппов Владимир

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Владимир

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