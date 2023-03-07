Морозова Лукерья Перфирьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Морозов Кирилл Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Морозов Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Морозов Кирилл Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762