Морозова Лукерья Перфирьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Лукерья Перфирьева

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Место рождения

Нема, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Нема, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Морозов Сысой Кириллов

Отец ребёнка: Морозов Кирилл Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Морозов Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Морозов Кирилл Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Кирилл Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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