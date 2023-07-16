Грибовский Сергей Зигмундович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христофорова Людмила
Рождение ребёнка
06.01.2009
Сын: Грибовский Даниил Сергеевич
Мать ребёнка: Христофорова Людмила
Рождение ребёнка
13.11.2013
Дочь: Грибовская Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Христофорова Людмила