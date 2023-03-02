Фокин Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Фокин Андрей

Мать: Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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