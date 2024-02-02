Мартынов Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Леонид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Мартынов Александр Иванович

Мать: Федосия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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