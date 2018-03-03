Смирнова Анастасия Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анастасия Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.2018

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2018

Отец: Смирнов Станислав Сергеевич

Мать: Смирнова Надежда

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