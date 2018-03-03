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Смирнова Анастасия Станиславовна
Смирнова Анастасия Станиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.2018
Пол
Женский
Отец
Смирнов Станислав Сергеевич
1983 г.р.
Мать
Смирнова Надежда
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2018
Отец:
Смирнов Станислав Сергеевич
Мать:
Смирнова Надежда
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