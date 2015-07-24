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Дубянский Василий Григорьевич

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.01.1934

Дата смерти

24.07.2015

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Жена

Около 1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934

Отец: Дубянский Григорий (Георгий) Акимович

Мать: Дубянская Марина Пантелеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубянская (Недосекина) Нина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Слесарь в Воронцовском ДОКе
Рождение ребёнка
18.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубянская (Недосекина) Нина Николаевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубянская (Недосекина) Нина Николаевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.07.2015
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Инсульт

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