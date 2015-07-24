Дубянский Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1934
Дата смерти24.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь в Воронцовском ДОКе
Рождение ребёнка
18.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубянская (Недосекина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
29.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубянская (Недосекина) Нина Николаевна
Смерть
24.07.2015
Инсульт