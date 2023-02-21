Мелешкова Мария Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешкова Мария Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1927

Сын: Алифанов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Алифанов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алифанов Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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