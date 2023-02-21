Мелешкова Мария Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1927
Сын: Алифанов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Алифанов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алифанов Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно