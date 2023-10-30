Федурина (Харченко) Дина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федурина (Харченко) Дина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1933

Отец: Харченко Егор Иванович

Мать: Харченко Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.12.1969

Дочь: Федурина Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Федурин Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федурин Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Федурин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федурин Юрий

Смерть
Неизвестно
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