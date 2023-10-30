Федурина (Харченко) Дина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1933
Отец: Харченко Егор Иванович
Мать: Харченко Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.12.1969
Дочь: Федурина Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Федурин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федурин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федурин Юрий
Смерть
Неизвестно