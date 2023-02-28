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Сизов Федор

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Место рождения

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Сизов Никита

Мать: не указана

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Сизова Хиония Фиония

Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1864

Сын: Сизов Ефим

Мать ребёнка: Сизова Хиония Фиония

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1867

Сын: Сизов Стефан

Мать ребёнка: Сизова Хиония Фиония

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Сизов Платон

Мать ребёнка: Сизова Хиония Фиония

Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Сизов Григорий

Мать ребёнка: Сизова Хиония Фиония

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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