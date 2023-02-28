Сизов Федор
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Сизов Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Сизова Хиония Фиония
Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1864
Сын: Сизов Ефим
Мать ребёнка: Сизова Хиония Фиония
Рождение ребёнка
09.12.1867
Сын: Сизов Стефан
Мать ребёнка: Сизова Хиония Фиония
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сизов Платон
Мать ребёнка: Сизова Хиония Фиония
Рождение ребёнка
05.11.1884
Сын: Сизов Григорий
Мать ребёнка: Сизова Хиония Фиония
Смерть
Неизвестно