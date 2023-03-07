Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения20.02.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1830 ст.
Отец: Петр Денисьев
Мать: Агафья Фадеева
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянин Федор Деонисьев и ... Показать все
Смерть
Неизвестно