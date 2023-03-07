Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петрова

Евдокия Петрова

avatar

Место рождения

Трещелинка

Дата рождения

20.02.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1830 ст.

Отец: Петр Денисьев

Мать: Агафья Фадеева

Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянин Федор Деонисьев и ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close