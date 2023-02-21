Дмитриева (Филиппова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Филиппова) Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1957

Отец: Филиппов Михаил Павлович

Мать: Филиппова Нина Михайловна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Кира Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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