Дмитриева (Филиппова) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1957
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Кира Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан