Тимбер Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимбер Анна Андреевна

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Место рождения

Озертицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Озертицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халинен Иван (Юхан) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рикконен Екатерина (Катрина) Ивановна

Отец ребёнка: Халинен Иван (Юхан) Андреевич

Смердовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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