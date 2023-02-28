Тимбер Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рикконен Екатерина (Катрина) Ивановна
Отец ребёнка: Халинен Иван (Юхан) Андреевич
Смердовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно