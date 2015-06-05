Горшков Анатолий Степанови — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Анатолий Степанови

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1922

Дата смерти

05.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова (Мережко) Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
?.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова (Мережко) Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
24.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова (Мережко) Мария Моисеевна

Смерть
05.06.2015

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