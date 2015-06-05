Горшков Анатолий Степанови
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1922
Дата смерти05.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова (Мережко) Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
24.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова (Мережко) Мария Моисеевна
Смерть
05.06.2015