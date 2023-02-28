Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
von Riesen Hermann
von Riesen Hermann
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Надеждино
, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
21.12.1882
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Гамм) Auguste
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Надеждино
, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Grotsfeld, Alt Samara
Бракосочетание
24.10.1915
Жена:
Auguste
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия