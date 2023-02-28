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von Riesen Hermann

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Место рождения

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Grotsfeld, Alt Samara
Бракосочетание
24.10.1915

Жена: Auguste

Смерть
Неизвестно
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