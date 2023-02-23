Бастрыкина Евдокия Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1887
Дочь: Анисья Акимовна
Отец ребёнка: Бастрыкин Аким Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.1891
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Бастрыкин Аким Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.1897
Сын: Бастрыкин Василий Акимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Аким Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно