Гимазова (Ли-Й-Лу) Инесса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимазова (Ли-Й-Лу) Инесса Александровна

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Место рождения

Ступино, Ступино, Московская область

Дата рождения

24.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Ступино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
23.06.2012

Муж: Гимазов Руслан Ахнафович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.2012

Дочь: Гимазова Нелля Руслановна

Отец ребёнка: Гимазов Руслан Ахнафович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.2015

Дочь: Гимазовa Амина Руслановна

Отец ребёнка: Гимазов Руслан Ахнафович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.2018

Сын: Гимазов Ринат Русланович

Отец ребёнка: Гимазов Руслан Ахнафович

Ступино, Ступино, Московская область
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