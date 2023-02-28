Гимазова (Ли-Й-Лу) Инесса Александровна
Место рождения
Дата рождения24.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.2012
Рождение ребёнка
04.11.2012
Дочь: Гимазова Нелля Руслановна
Отец ребёнка: Гимазов Руслан Ахнафович
Рождение ребёнка
02.09.2015
Дочь: Гимазовa Амина Руслановна
Отец ребёнка: Гимазов Руслан Ахнафович
Рождение ребёнка
28.11.2018
Отец ребёнка: Гимазов Руслан Ахнафович