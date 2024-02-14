Федосов Алексей Минаевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения14.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Волкова (Федосова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Сын: Федосов Семен
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Дочь: (Федосова) Феона
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Сын: Федосов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Сын: Федосов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Дочь: (Федосова) Ксения
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Сын: Федосов Даниил
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Сын: Федосов Капитон
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Дочь: (Федосова) Татьяна
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Дочь: (Федосова) Агафья
Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна