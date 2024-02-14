Федосов Алексей Минаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосов Алексей Минаевич

Федосов Алексей Минаевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

14.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1855

Отец: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Мать: Федосова (Прошина) Мария Петровна

Бракосочетание
09.10.1872

Жена: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
16.05.1874

Дочь: Волкова (Федосова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
14.04.1877

Сын: Федосов Семен

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
03.01.1880

Дочь: (Федосова) Феона

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Федосов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Федосов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
21.01.1886

Дочь: (Федосова) Ксения

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
13.09.1887

Сын: Федосов Даниил

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Федосов Капитон

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
11.01.1892

Дочь: (Федосова) Татьяна

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: (Федосова) Агафья

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.