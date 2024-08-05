Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Фёдоровна

Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Илья Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Порфирьевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Пётр Ильич

Отец ребёнка: Илья Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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