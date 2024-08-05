Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Илья Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Порфирьевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Пётр Ильич
Отец ребёнка: Илья Порфирьевич
Смерть
Неизвестно