Жилин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Петр Дмитриевич

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Место рождения

Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенковская волость, село Ивановское

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенковская волость, село Ивановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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