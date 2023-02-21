Жилин Петр Дмитриевич
Место рожденияВологодская губерния, Вологодский уезд, Семенковская волость, село Ивановское
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенковская волость, село Ивановское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно