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Пищулин Емельян Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Домна Семеновна

Рождение ребёнка
1806 или 1807

Сын: Пищулин Мартин Емельянович

Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Пищулин Даниил Емельянович

Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна

Рождение ребёнка
1811 или 1818

Сын: Пищулин Кирилл Емельянович

Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Пищулин Максим Емельянович

Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пищулина (Пищулина) Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна

Рождение ребёнка
22.04.1823

Дочь: Пищулина (Пищулина) Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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