Пищулин Емельян Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищулина Домна Семеновна
Рождение ребёнка
1806 или 1807
Сын: Пищулин Мартин Емельянович
Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Пищулин Даниил Емельянович
Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна
Рождение ребёнка
1811 или 1818
Сын: Пищулин Кирилл Емельянович
Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Пищулин Максим Емельянович
Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Пищулина (Пищулина) Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна
Рождение ребёнка
22.04.1823
Дочь: Пищулина (Пищулина) Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Пищулина Домна Семеновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно