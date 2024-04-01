Ошуркова (Корюкова) Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошуркова (Корюкова) Татьяна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909

Отец: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич

Мать: Корюков Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Ошуркова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
23.02.1940

Дочь: Вандышева (Ошуркова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Ошуркова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ошурков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
03.01.1949

Сын: Ошурков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Нагорная (Ошуркова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
06.09.1954

Сын: Ошурков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович

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