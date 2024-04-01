Ошуркова (Корюкова) Татьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1909
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Ошуркова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
23.02.1940
Дочь: Вандышева (Ошуркова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Ошуркова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ошурков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
03.01.1949
Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Нагорная (Ошуркова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
06.09.1954
Сын: Ошурков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Ошурков Николай Ефимович