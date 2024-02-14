Кашкаров Николай Иванович
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Кашкарова (Криволапова) Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Кашкарова (Криволапова) Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно