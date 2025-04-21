Примаченко Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Примаченко Федот
Мать: не указана
Иван был из детского приюта
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Примаченко (Шуляк) Галина (Анна) Филипповна
Хотивля, Чернігівська область
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