Примаченко Иван Федотович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Примаченко Иван Федотович

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Место рождения

Пакуль, Чернігівська область

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Примаченко Федот

Мать: не указана

Пакуль, Чернігівська область
Иван был из детского приюта
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Примаченко (Шуляк) Галина (Анна) Филипповна

Рождение ребёнка
03.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Примаченко (Шуляк) Галина (Анна) Филипповна

Хотивля, Чернігівська область
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