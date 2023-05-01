Ахмедзянова Наталья Гальвовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедзянова Наталья Гальвовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1985

Сын: Черноскутов Денис Валерьевич

Отец ребёнка: Черноскутов Валерий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
11.11.1986

Сын: Черноскутов Никита Валерьевич

Отец ребёнка: Черноскутов Валерий Лаврентьевич

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