Ахмедзянова Наталья Гальвовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1985
Сын: Черноскутов Денис Валерьевич
Отец ребёнка: Черноскутов Валерий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
11.11.1986
Сын: Черноскутов Никита Валерьевич
Отец ребёнка: Черноскутов Валерий Лаврентьевич