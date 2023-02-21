ГИЕНКО ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ГИЕНКО ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

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Место рождения

Грозненская обл. Наурский р-н, ст.Калиновская

Дата рождения

25.04.1928

Дата смерти

28.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928

Отец: Гиенко ФЁДОР ЕВГРАФОВИЧ

Мать: Гиенко МАРИЯ Неизвестно

Грозненская обл. Наурский р-н, ст.Калиновская
Бракосочетание
07.11.1952

Жена: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
01.03.1955

Сын: Гиенко АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Мать ребёнка: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
13.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА

г.Москва
Смерть
28.05.1993
г.Москва
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