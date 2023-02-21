ГИЕНКО ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияГрозненская обл. Наурский р-н, ст.Калиновская
Дата рождения25.04.1928
Дата смерти28.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928
Отец: Гиенко ФЁДОР ЕВГРАФОВИЧ
Мать: Гиенко МАРИЯ Неизвестно
Грозненская обл. Наурский р-н, ст.Калиновская
Бракосочетание
07.11.1952
Рождение ребёнка
01.03.1955
Сын: Гиенко АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
Мать ребёнка: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
13.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА
г.Москва
Смерть
28.05.1993
г.Москва