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Воронцова Ирина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.?

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.?

Отец: Воронцов Леонид Михайлович

Мать: Воронцова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
03.12.1997

Дочь: Горшкова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Горшков Алексей

Рождение ребёнка
02.06.2003

Сын: Горшков Дмитрий Алексеевия

Отец ребёнка: Горшков Алексей

Рождение ребёнка
06.10.2013

Сын: Скрябин Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Скрябин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Алексей

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