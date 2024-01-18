Воронцова Ирина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.?
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.?
Рождение ребёнка
03.12.1997
Дочь: Горшкова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Горшков Алексей
Рождение ребёнка
02.06.2003
Сын: Горшков Дмитрий Алексеевия
Отец ребёнка: Горшков Алексей
Рождение ребёнка
06.10.2013
Сын: Скрябин Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: Скрябин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрябин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшков Алексей