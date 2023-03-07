Петухова Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиОколо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Петухов Иван Александрович
Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич
От первой жены.
Смерть
Около 1900