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Петухова Екатерина Федоровна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Около 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Муж: Петухов Александр Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Петухов Иван Александрович

Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От первой жены.
Смерть
Около 1900
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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