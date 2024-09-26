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Перов Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1873

Дочь: (Перова) Устинья Филипповна

Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна

Рождение ребёнка
16.04.1877

Дочь: Агаркова (Перова) Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.09.1879

Дочь: Кургун (Перова) Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.03.1882

Дочь: Кагдина (Перова) Дарья Филиппова

Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.11.1884

Дочь: Красина (Перова) Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.07.1887

Сын: Перов Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.03.1890

Сын: Перов Кирилл Филиппович

Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.11.1892

Дочь: (Перова) Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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