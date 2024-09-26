Перов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1873
Дочь: (Перова) Устинья Филипповна
Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
16.04.1877
Дочь: Агаркова (Перова) Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
08.09.1879
Дочь: Кургун (Перова) Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
15.03.1882
Дочь: Кагдина (Перова) Дарья Филиппова
Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
24.11.1884
Дочь: Красина (Перова) Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
15.07.1887
Сын: Перов Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
18.03.1890
Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
10.11.1892
Дочь: (Перова) Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Перова Феодосия Емельяновна
Смерть
Неизвестно