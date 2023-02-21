Катерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Агафья Семенова

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Арина Семенова

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марина Семенова

Отец ребёнка: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

Работа или профессия
Неизвестно
Нежилая крестьянка
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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