Катерина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Агафья Семенова
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Арина Семенова
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марина Семенова
Отец ребёнка: Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен
Работа или профессия
Неизвестно
Нежилая крестьянка
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно