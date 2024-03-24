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Усов Иннокентий Матвеев

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

09.02.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1843 г.р.

Мать

До 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.02.1863
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви (1863-1870 гг.) 1 января 1863 — 31 декабря 1870 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №79, стр. 6 Восприемник.и . Крестьянская жена Анна ... Показать все
Рождение
09.02.1863 ст.

Отец: Усов Матвей Григорьев

Мать: Усова Мария Яковлева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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