Усов Иннокентий Матвеев
Место рождения
Дата рождения09.02.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.02.1863
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви (1863-1870 гг.) 1 января 1863 — 31 декабря 1870 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №79, стр. 6 Восприемник.и . Крестьянская жена Анна ... Показать все
Рождение
09.02.1863 ст.
Отец: Усов Матвей Григорьев
Мать: Усова Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно