Горюнова Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти14.05.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горюнова (Горюнов) Феодора Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Горюнова (Горюнов) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Горюнов Иван Данилович
Смерть
14.05.1909