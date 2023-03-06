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Березовский Александр Юрьевич

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Место рождения

п. Орловка, Кеминского р-на, Киргизской ССР

Дата рождения

21.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1994

Отец: Березовский Юрий Владимирович

Мать: Березовская Наталья Петровна

п. Орловка, Кеминского р-на, Киргизской ССР
Бракосочетание
10.07.2020

Жена: Berezovsky Barbora

Прага, Чехия
Рождение ребёнка
31.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Berezovsky Barbora

Прага, Чехия
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