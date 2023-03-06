Березовский Александр Юрьевич
Место рожденияп. Орловка, Кеминского р-на, Киргизской ССР
Дата рождения21.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1994
п. Орловка, Кеминского р-на, Киргизской ССР
Бракосочетание
10.07.2020
Жена: Berezovsky Barbora
Прага, Чехия
Рождение ребёнка
31.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Berezovsky Barbora
Прага, Чехия