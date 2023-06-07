Екатерина Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прокофьев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прокофьев

Рождение ребёнка
09.01.1811

Сын: Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прокофьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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