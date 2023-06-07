Екатерина Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Прокофьев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Прокофьев
Рождение ребёнка
09.01.1811
Сын: Алексей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Прокофьев
Смерть
Неизвестно