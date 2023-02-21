Хазиханов Мухлис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.01.1950
Жена: Хазиханов Хайрамал
Верхний Баяк, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1957
Сын: Хазиханов Тавхет
Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал
Рождение ребёнка
05.07.1962
Дочь: Бадртдинова Роза
Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Муслима
Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назмиева Танзиля
Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хазиханов Хамит
Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамзиля
Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал
Смерть
Неизвестно