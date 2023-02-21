Хазиханов Мухлис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиханов Мухлис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около ?.01.1950

Жена: Хазиханов Хайрамал

Верхний Баяк, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1957

Сын: Хазиханов Тавхет

Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал

Рождение ребёнка
05.07.1962

Дочь: Бадртдинова Роза

Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдрахимова Муслима

Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назмиева Танзиля

Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хазиханов Хамит

Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамзиля

Мать ребёнка: Хазиханов Хайрамал

Смерть
Неизвестно
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