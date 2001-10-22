Самойлова Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Виктория Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2001

Отец: Самойлов Сергей Стахеевич

Мать: Самойлова Валентина Михайловна

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