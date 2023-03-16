Слинько Захар Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1915
Старый Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Восприемник. https://yandex.ru/archive/catalog/76354550-627d-4d21-8cb3-07647b693d43/19 Фонд №173 Опись №16 Дело №2203 стр 19 - Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел... Показать все
Смерть
Неизвестно