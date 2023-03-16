Слинько Захар Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинько Захар Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1915
Старый Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Восприемник. https://yandex.ru/archive/catalog/76354550-627d-4d21-8cb3-07647b693d43/19 Фонд №173 Опись №16 Дело №2203 стр 19 - Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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