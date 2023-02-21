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Шкода Максим Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1843 по 1845 ст.

Дата смерти

21.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1843 по 1845 ст.

Отец: Шкода Трофим Михеевич

Мать: Шкода Мария Саввовна

Бракосочетание
26.01.1875 ст.

Жена: не указана

1-й раз сочетался браком в 30-летнем возрасте (Поручители при бракосочетании со стороны жениха: Вербовские государственные крестьяне Григорий Коломыец и Петр Фостик; со стороны невесты: Вербовские го... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1875

Сын: Шкода Григорий Максимович

Мать ребёнка: Шкода Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Шкода Дария Максимовна

Мать ребёнка: Шкода Марфа Петровна

Бракосочетание
28.01.1881 ст.

Жена: Шкода Марина Федоровна

Второй брак Максима и первый брак Марины. Вероятно, что первая жена Максима умерла 2-й раз сочетался браком в 37-летнем возрасте Поручители при бракосочетании со стороны жениха: Вербовские государстве... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: Шкода Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Шкода Марина Федоровна

Рождение ребёнка
23.04.1899 ст.

Сын: Шкода Георгий Максимович

Мать ребёнка: Шкода Марина Федоровна

Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.

Дочь: Шкода Елена Максимовна

Мать ребёнка: Шкода Марина Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1903 ст.

Дочь: Шкода Марина Максимовна

Мать ребёнка: Шкода Марина Федоровна

Смерть
21.10.1912
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