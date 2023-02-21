Шкода Максим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1843 по 1845 ст.
Дата смерти21.10.1912
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1843 по 1845 ст.
Отец: Шкода Трофим Михеевич
Мать: Шкода Мария Саввовна
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Жена: не указана
1-й раз сочетался браком в 30-летнем возрасте (Поручители при бракосочетании со стороны жениха: Вербовские государственные крестьяне Григорий Коломыец и Петр Фостик; со стороны невесты: Вербовские го... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1875
Сын: Шкода Григорий Максимович
Мать ребёнка: Шкода Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Шкода Дария Максимовна
Мать ребёнка: Шкода Марфа Петровна
Бракосочетание
28.01.1881 ст.
Жена: Шкода Марина Федоровна
Второй брак Максима и первый брак Марины. Вероятно, что первая жена Максима умерла 2-й раз сочетался браком в 37-летнем возрасте Поручители при бракосочетании со стороны жениха: Вербовские государстве... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: Шкода Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Шкода Марина Федоровна
Рождение ребёнка
23.04.1899 ст.
Мать ребёнка: Шкода Марина Федоровна
Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.
Дочь: Шкода Елена Максимовна
Мать ребёнка: Шкода Марина Федоровна
Рождение ребёнка
18.03.1903 ст.
Дочь: Шкода Марина Максимовна
Мать ребёнка: Шкода Марина Федоровна
Смерть
21.10.1912