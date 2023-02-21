Романус Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1803
Дата смерти08.07.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1837
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1837 по 1837
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1851 по 1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1857 по 1861
Место жительства
Неизвестно
г. Ковно, Ковенский уезд Ковенской губернии
Место жительства
Неизвестно
Смоленская губерния
Смерть
08.07.1861