Романус Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романус Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1803

Дата смерти

08.07.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1837
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1837 по 1837
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1851 по 1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1857 по 1861
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
г. Ковно, Ковенский уезд Ковенской губернии
Место жительства
Неизвестно
Смоленская губерния
Смерть
08.07.1861
Кострома, город Кострома, Костромская область
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